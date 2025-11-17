Футбол
Сегодня, 20:47

Председатель совета директоров «Динамо» Ивлев обратился к болельщикам: «Карпин искренне радел за клуб»

Сергей Ярошенко

Председатель совета директоров московского «Динамо» Александр Ивлев обратился к болельщикам после ухода Валерия Карпина с поста главного тренера клуба.

«Дорогие болельщики «Динамо»! Мы понимаем, что в последнее время чувствует каждый из вас — результаты в первой части сезона никого не оставляют равнодушными. Поверьте, все в клубе переживают не меньше, чем вы, преданные фанаты, которые всем сердцем с командой. Безразличия в «Динамо» нет и быть не может, все упорно работают для того, чтобы ситуация изменилась к лучшему — и чтобы рано или поздно сбылась наша общая мечта.

Сейчас на тренерском мостике произошли изменения. Хотелось бы поблагодарить Валерия Георгиевича Карпина за работу, за самоотдачу — он искренне радел за «Динамо» и результаты команды. Давайте вместе пожелаем удачи исполняющему обязанности главного тренера и окажем штабу и футболиста максимальную поддержку.

Сделать это может каждый из вас. До конца календарного года осталось лишь четыре матча, два из которых, против Махачкалы и «Зенита», «Динамо» проведет на домашнем стадионе, а еще одна против «Спартака» тоже пройдет в Москве. Убежден, что любой истинный болельщик в столь непростой момент будет рядом с командой, и наши трибуны станут гнать футболистов вперед, к победам. Друзья, справиться с трудностями мы сможем вместе. Только Яшин — только «Динамо»!» — сказал Ивлев.

О своем решении 56-летний Карпин объявил 17 ноября. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Ролан Гусев.

После 15 туров бело-голубые с 17 очками занимают десятое место в турнирной таблице чемпионата России.

Валерий Карпин ушел с поста главного тренера «Динамо»! Онлайн-трансляция

Валерий Карпин
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Валерий Карпин ушел с поста главного тренера «Динамо»! Онлайн-трансляция
Колосков назвал сенсацией уход Карпина из «Динамо»
Генсек РФС Митрофанов: «Фокус на национальной сборной — правильное решение Карпина»
Карпин обратился к болельщикам «Динамо» после ухода из клуба
«Динамо» объявило об уходе Карпина с поста главного тренера
Карпин объявил об уходе из московского «Динамо»
Материалы сюжета: РПЛ, 16-й тур: «Спартак» — ЦСКА, «Локомотив» — «Краснодар» и другие матчи
15 матчей в «Динамо» хуже Карпина провели только два тренера
Источник: Карпин отказался от неустойки после ухода из «Динамо»
Карпин провалился в «Динамо». Что будет с командой дальше?
Бителло: «Если бы я играл в «Ботафого», возможно, уже был бы в сборной Бразилии»
Валерий Карпин ушел с поста главного тренера «Динамо»! Онлайн-трансляция
Нури Шахин может возглавить «Динамо»
  • Slim Tallers

    Радеть то он радел,но как это сочетается с профнепригодностью?!

    17.11.2025

    • Нури Шахин может возглавить «Динамо»

    Бителло: «Если бы я играл в «Ботафого», возможно, уже был бы в сборной Бразилии»
