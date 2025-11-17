Председатель совета директоров «Динамо» Ивлев обратился к болельщикам: «Карпин искренне радел за клуб»
Председатель совета директоров московского «Динамо» Александр Ивлев обратился к болельщикам после ухода Валерия Карпина с поста главного тренера клуба.
«Дорогие болельщики «Динамо»! Мы понимаем, что в последнее время чувствует каждый из вас — результаты в первой части сезона никого не оставляют равнодушными. Поверьте, все в клубе переживают не меньше, чем вы, преданные фанаты, которые всем сердцем с командой. Безразличия в «Динамо» нет и быть не может, все упорно работают для того, чтобы ситуация изменилась к лучшему — и чтобы рано или поздно сбылась наша общая мечта.
Сейчас на тренерском мостике произошли изменения. Хотелось бы поблагодарить Валерия Георгиевича Карпина за работу, за самоотдачу — он искренне радел за «Динамо» и результаты команды. Давайте вместе пожелаем удачи исполняющему обязанности главного тренера и окажем штабу и футболиста максимальную поддержку.
Сделать это может каждый из вас. До конца календарного года осталось лишь четыре матча, два из которых, против Махачкалы и «Зенита», «Динамо» проведет на домашнем стадионе, а еще одна против «Спартака» тоже пройдет в Москве. Убежден, что любой истинный болельщик в столь непростой момент будет рядом с командой, и наши трибуны станут гнать футболистов вперед, к победам. Друзья, справиться с трудностями мы сможем вместе. Только Яшин — только «Динамо»!» — сказал Ивлев.
О своем решении 56-летний Карпин объявил 17 ноября. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Ролан Гусев.
После 15 туров бело-голубые с 17 очками занимают десятое место в турнирной таблице чемпионата России.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|15
|10
|3
|2
|28-9
|33
|
2
|ЦСКА
|15
|10
|3
|2
|26-13
|33
|
3
|Зенит
|15
|8
|6
|1
|29-12
|30
|
4
|Локомотив
|15
|8
|6
|1
|31-19
|30
|
5
|Балтика
|15
|7
|7
|1
|21-7
|28
|
6
|Спартак
|15
|7
|4
|4
|24-21
|25
|
7
|Рубин
|15
|5
|5
|5
|15-19
|20
|
8
|Акрон
|15
|4
|6
|5
|18-20
|18
|
9
|Ростов
|15
|4
|6
|5
|12-15
|18
|
10
|Динамо
|15
|4
|5
|6
|22-23
|17
|
11
|Ахмат
|15
|4
|4
|7
|19-23
|16
|
12
|Динамо Мх
|15
|3
|5
|7
|8-17
|14
|
13
|Кр. Советов
|15
|3
|5
|7
|18-26
|14
|
14
|Оренбург
|15
|2
|5
|8
|17-26
|11
|
15
|Сочи
|15
|2
|2
|11
|12-34
|8
|
16
|Пари НН
|15
|2
|2
|11
|9-25
|8
|21.11
|18:30
|Акрон – Сочи
|- : -
|22.11
|14:00
|Оренбург – Балтика
|- : -
|22.11
|16:45
|Спартак – ЦСКА
|- : -
|22.11
|19:30
|Рубин – Ахмат
|- : -
|23.11
|13:00
|Кр. Советов – Ростов
|- : -
|23.11
|15:15
|Пари НН – Зенит
|- : -
|23.11
|17:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|23.11
|19:45
|Локомотив – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|8
|
|
Брайан Александр Хиль
Балтика
|8
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Зелимхан Бакаев
Локомотив
|4
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|13
|1
|1
|
|
Диего Коста
Краснодар
|13
|1
|4
|
|
Александр Джику
Спартак
|6
|1
|2