Попов считает, что Станкович должен объяснить ситуацию с Соболевым

Двукратный чемпион России в составе «Рубина» Алексей Попов рассказал, что думает о будущем нападающего «Спартака» Александра Соболева.

«Главный тренер должен ответить: что произошло с Соболевым в команде. Все остальное — домыслы. Они не выносят сор из избы, а на нем все хайпуют. В команде же такого нет, что Соболева все ненавидят. Все его поддерживают, негативного не говорят. Не верю, что на отношения с партнерами что-то повлияло», — цитирует Попова Legalbet.

27-летний форвард был отстранен от основной команды после первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Оренбургом» (0:2). Сообщалось, что он близок к переходу в «Зенит».