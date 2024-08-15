Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 08:44

Попов считает, что Станкович должен объяснить ситуацию с Соболевым

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Двукратный чемпион России в составе «Рубина» Алексей Попов рассказал, что думает о будущем нападающего «Спартака» Александра Соболева.

«Главный тренер должен ответить: что произошло с Соболевым в команде. Все остальное — домыслы. Они не выносят сор из избы, а на нем все хайпуют. В команде же такого нет, что Соболева все ненавидят. Все его поддерживают, негативного не говорят. Не верю, что на отношения с партнерами что-то повлияло», — цитирует Попова Legalbet.

27-летний форвард был отстранен от основной команды после первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Оренбургом» (0:2). Сообщалось, что он близок к переходу в «Зенит».

Источник: Legalbet
Александр Соболев
ФК Спартак (Москва)
Алексей Попов
4
4
Читайте также
Сын Соболева на стриме назвал «Зенит» бомжами
Названы лучшие свободные агенты НХЛ
Алаудинов заявил о плане ВСУ захватить Курскую АЭС к 11 августа
Маркиньос жадничал, Мартинс зарабатывал право остаться в команде, а Зорин оказался круче Барко
Гладков сообщил о введении режима ЧС на территории Белгородской области
Напавший на Курскую область командир ВСУ учился в Одессе
Популярное видео
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Материалы сюжета: Соболев выведен из состава «Спартака». Дальше — переход в «Зенит»?
Первый тренер Соболева не считает слова сына футболиста в адрес «Зенита» следствием воспитания
Первый тренер Соболева считает, что болельщиков «Зенита» специально настраивают против нападающего «Спартака»
«Зенит» не делал нового предложения «Спартаку» по трансферу Соболева
Тупик Соболева: перед кем извиняться форварду «Спартака». И главное — за что? Колонка Казакова
Сын Соболева на стриме назвал «Зенит» бомжами
Источник: «Зенит» направит «Спартаку» новое предложение по Соболеву
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Колосков заявил, что равнодушно относится к приглашению Орсато в ЭСК РФС

Касинтура сообщил о приостановке процесса получения паспорта РФ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 4 4 0 0 14-0 12
2
 Динамо 4 3 0 1 8-3 9
3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 ЦСКА 4 2 1 1 9-3 7
5
 Спартак 4 2 1 1 6-3 7
6
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
8
 Оренбург 4 1 2 1 5-7 5
9
 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
10
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
11
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
13
 Кр. Советов 4 1 0 3 3-10 3
14
 Ахмат 4 0 3 1 1-6 3
15
 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
16
 Факел 4 0 1 3 1-7 1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
17.08 17:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
17.08 19:30
Ростов – Оренбург
 - : -
18.08 15:00
Химки – Зенит
 - : -
18.08 17:30
ЦСКА – Локомотив
 - : -
18.08 17:30
Спартак – Факел
 - : -
18.08 20:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
19.08 17:30
Акрон – Рубин
 - : -
19.08 20:00
Динамо Мх – Ахмат
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

ЦСКА

 4
Педро

Педро

Зенит

 3
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 4
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Евгений Марков

Евгений Марков

Факел

 2 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 3 1 0
Сергей Брызгалов

Сергей Брызгалов

Факел

 1 0 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости