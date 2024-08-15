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Сегодня, 08:54

Касинтура сообщил о приостановке процесса получения паспорта РФ

Микеле Антонов
Корреспондент
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Ангольский нападающий махачкалинского «Динамо» Эгаш Касинтура ответил на вопрос «СЭ» о процессе получения паспорта РФ.

— Можете ли назвать причину, зачем вам российский паспорт?

— Я здесь долгое время нахожусь. Мне было бы намного проще, если бы получил гражданство. Пока процесс приостановлен, потому что законы поменялись. Нет возможности это сделать.

— В каком смысле поменялись? Насколько знаю, нужно прожить пять лет в стране.

— Там долгий процесс.

— Который приостановлен?

— Да.

В 2021 году Касинтура пополнил состав «Уфы», а в июле 2023-го перебрался в махачкалинский клуб. На счету ангольца 5 голов и 9 результативных передач в 37 матчах за «Динамо».

РПЛ
ФК Динамо (Махачкала)
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