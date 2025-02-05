Помазун заявил, что у него нет обиды на ЦСКА

Голкипер «Спартака» Илья Помазун рассказал, что у него нет обиды на ЦСКА.

«Спартак» 2 февраля объявил о переходе 28-летнего вратаря из ЦСКА. Помазун подписал контракт на 2,5 года.

— Нет обиды на ЦСКА? Что они отстранили тебя от тренировок, и сейчас тебе нужно набирать форму.

— Нет никакой обиды. Я пришел в новую команду. Для меня самое главное быстро адаптироваться в ней, влиться в коллектив и показывать наилучший результат в новой команде.

— Как поддерживали форму последние полгода?

— Было непросто тренироваться без команды. Мы работали с отцом, ЦСКА выделил натуральное поле, на котором я работал пять дней в неделю. Игрового тонуса не было, сейчас надо набирать. Я четыре сезона отыграл в «Урале», поэтому, думаю, мастерство какое-то есть, надо уже переносить на футбольное поле.

Помазун — воспитанник ЦСКА. За все время он принял участие в 10 матчах армейцев, пропустил 11 голов и отыграл 3 встречи на ноль. В период с февраля 2021 года по июнь 2024 года футболист выступал за «Урал» на правах аренды.