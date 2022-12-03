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Сутормин — о ситуации с Чистяковым: «Мы поддержали Диму. Понимаем, что ошибки могут быть у каждого»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
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Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин высказался о ситуации с защитником команды Дмитрием Чистяковым.

— Как ты отнесся к ситуации с Чистяковым?

— Мы поддержали Диму. Понимаем, что ошибки могут быть у каждого, и даже еще грубее. Он ошибся, после этого три матча провел хорошо, все им довольны. Ошибки есть и будут всегда.

— Как в команде восприняли слова Медведева о том, что он выведен из основного состава?

— У нас был выходной, потом мы собрались, а Дима был уже на базе, так что все поняли, что он тренируется с нами. Особо никто не предавал столько внимания. Дима сказал большое спасибо за поддержку, мы ему ее выразили. Уже забыли и двигаемся дальше. Немного раздули эту историю.

В матче 16-го тура РПЛ «Зенит» дома проиграл грозненскому «Ахмату» (1:2). Ошибка Чистякова привела ко второму голу в ворота хозяев, игрока заменили в середине первого тайма.

После этой ситуации генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что защитник выведен из основного состава. Позже было решено вернуть футболиста в команду.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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Ф1(-1.5)

34%

1.77

ТБ 2.5

28%

1.93

Обе забьют - нет

21%

1.45
⚽ Футбол. ЧМ
Франция
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Ф1(-1.5)

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1.92

ТБ 2.5

25%

1.86

Обе забьют - да

19%

2.45
⚽ Футбол. ЧМ
Англия
Сенегал

ИТБ1 (1.5)

24%

1.90

Обе забьют - да

22%

2.44

ИТБ2 (0.5)

16%

1.96
Алексей Сутормин
Дмитрий Чистяков
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
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 - : -
3.03 00:00
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