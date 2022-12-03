Сутормин рассказал, что думает об игровом времени в «Зените»

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин поделился мнением о своем игровом времени в петербургском клубе и рассказал о планах на будущее.

— Ты получаешь не так много игрового времени в «Зените».

— Хотелось бы играть больше. Понятное дело.

— Как ты видишь свое дальнейшее развитие карьеры?

— Посмотрим, опять же, у меня есть контракт, который надо соблюдать. А там будет видно, как оно будет складываться. Сейчас об этом нечего говорить. Надо отдохнуть и уже заниматься, смотреть по ситуации. Надо приходить с клубом к пониманию. У меня есть контракт, который должен выполнять.

— Разговаривал с Сергеем Семаком?

— Да-да, говорил. Он высказал свою позицию. Моя позиция тоже понятна. Надо терпеть, работать и ждать шанса, стараться им воспользоваться.

— Были новости, что ты встречался с Карпиным по поводу возможного перехода в «Ростов». Это правда?

— Не встречался с Карпиным.

— Были предложения об аренде?

— Не знаю, сезон только закончился. Я ничего не узнавал, не интересовался. Сейчас съезжу в отпуск, после этого буду, наверное, думать, смотреть, разговаривать с агентом.