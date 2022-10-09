Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский прокомментировал победу над «Крыльями Советов» (5:2) в 12-м туре РПЛ.

— Уверено победили? Игра была тяжелая, особенно в первом тайме. Как я вышел, сразу легче стало? 3:2 сделали — и все, как просили в перерыве. Когда я играл в «Крыльях», для нас было идеально, когда ты повел в любом матче — дальше можно садиться и играть на контратаках. Это любимая игра «Крыльев», но мы забили хорошие голы перед перерывом и после него. У нас было больше сил, были хорошие замены. За счет этого и перевернули игру.

— Что произошло в конце первого тайма около раздевалок?

— Не знаю. Подошел в самом конце, там стычка, орут. Не знаю из-за чего это случилось. Видимо кто-то кому-то сказал. И так далее. С Ежовым стояли похихикали.

— Промес — гений?

— Конечно, гений! Сколько забивает, да и Соболев тоже. У нас вообще нападение — супер. Чему надо мне поучиться у Промеса? Во-первых, он просто очень хороший футболист. На каждой тренировке я слежу за его действиями, учусь. Например, как он действует с мячом, как ловит защитников на ложных замахах. Много разных фишек, которыми он пользуется. Интересно наблюдать и учиться.

— То, что не попали в стартовый состав, это не следствие игры в Нижнем Новгороде?

— Не знаю. Это лучше у главного тренера спросить.

— Вам досталось на разборе в ситуации с Майга?

— Нет. Я был заложником ситуации. Сказали, что ничего страшного.

— После голевого паса вы показали какой-то жест скамейке. Что это было?

— Когда Абаскаль выпускал на поле, то сказал действовать на правом фланге. Но прямо перед выходом изменил свое решение и оставил меня на левом фланге. Но через две минуты получилась голевая атака. Передал привет тренеру.

— Расскажите про акцию в поддержку Николая Ларина.

— Это не в первый раз. Николаю Юрьевичу дали срок, мы его поддерживаем как можем. Переживаем за него. Знаем в каких условиях он живет. Вот, спит на бетоне, например. Сфотографировались в майках, заранее их подготовили.

«Спартак» продлил победную серию в РПЛ до трех матчей и поднялся на второе место в турнирной таблице, набрав 25 очков в 12 матчах.

В следующем матче «Спартак» в гостях сыграет с московским ЦСКА 16 октября.