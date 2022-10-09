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9 октября, 17:20

Зиньковский: «Промес — гений, Соболев тоже. Наше нападение — супер»

Зиньковский доволен действиями нападающих «Спартака» в матче против «Крыльев»
Севастиан Терлецкий
Корреспондент
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Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский прокомментировал победу над «Крыльями Советов» (5:2) в 12-м туре РПЛ.

— Уверено победили? Игра была тяжелая, особенно в первом тайме. Как я вышел, сразу легче стало? 3:2 сделали — и все, как просили в перерыве. Когда я играл в «Крыльях», для нас было идеально, когда ты повел в любом матче — дальше можно садиться и играть на контратаках. Это любимая игра «Крыльев», но мы забили хорошие голы перед перерывом и после него. У нас было больше сил, были хорошие замены. За счет этого и перевернули игру.

— Что произошло в конце первого тайма около раздевалок?

— Не знаю. Подошел в самом конце, там стычка, орут. Не знаю из-за чего это случилось. Видимо кто-то кому-то сказал. И так далее. С Ежовым стояли похихикали.

— Промес — гений?

— Конечно, гений! Сколько забивает, да и Соболев тоже. У нас вообще нападение — супер. Чему надо мне поучиться у Промеса? Во-первых, он просто очень хороший футболист. На каждой тренировке я слежу за его действиями, учусь. Например, как он действует с мячом, как ловит защитников на ложных замахах. Много разных фишек, которыми он пользуется. Интересно наблюдать и учиться.

— То, что не попали в стартовый состав, это не следствие игры в Нижнем Новгороде?

— Не знаю. Это лучше у главного тренера спросить.

— Вам досталось на разборе в ситуации с Майга?

— Нет. Я был заложником ситуации. Сказали, что ничего страшного.

— После голевого паса вы показали какой-то жест скамейке. Что это было?

— Когда Абаскаль выпускал на поле, то сказал действовать на правом фланге. Но прямо перед выходом изменил свое решение и оставил меня на левом фланге. Но через две минуты получилась голевая атака. Передал привет тренеру.

— Расскажите про акцию в поддержку Николая Ларина.

— Это не в первый раз. Николаю Юрьевичу дали срок, мы его поддерживаем как можем. Переживаем за него. Знаем в каких условиях он живет. Вот, спит на бетоне, например. Сфотографировались в майках, заранее их подготовили.

«Спартак» продлил победную серию в РПЛ до трех матчей и поднялся на второе место в турнирной таблице, набрав 25 очков в 12 матчах.

В следующем матче «Спартак» в гостях сыграет с московским ЦСКА 16 октября.

Антон Зиньковский
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
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ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 9
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 12 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Мусса Сиссако

Мусса Сиссако

Сочи

 3 1 1
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