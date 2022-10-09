Зиньковский: «Промес — гений, Соболев тоже. Наше нападение — супер»
Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский прокомментировал победу над «Крыльями Советов» (5:2) в 12-м туре РПЛ.
— Уверено победили? Игра была тяжелая, особенно в первом тайме. Как я вышел, сразу легче стало? 3:2 сделали — и все, как просили в перерыве. Когда я играл в «Крыльях», для нас было идеально, когда ты повел в любом матче — дальше можно садиться и играть на контратаках. Это любимая игра «Крыльев», но мы забили хорошие голы перед перерывом и после него. У нас было больше сил, были хорошие замены. За счет этого и перевернули игру.
— Что произошло в конце первого тайма около раздевалок?
— Не знаю. Подошел в самом конце, там стычка, орут. Не знаю из-за чего это случилось. Видимо кто-то кому-то сказал. И так далее. С Ежовым стояли похихикали.
— Промес — гений?
— Конечно, гений! Сколько забивает, да и Соболев тоже. У нас вообще нападение — супер. Чему надо мне поучиться у Промеса? Во-первых, он просто очень хороший футболист. На каждой тренировке я слежу за его действиями, учусь. Например, как он действует с мячом, как ловит защитников на ложных замахах. Много разных фишек, которыми он пользуется. Интересно наблюдать и учиться.
— То, что не попали в стартовый состав, это не следствие игры в Нижнем Новгороде?
— Не знаю. Это лучше у главного тренера спросить.
— Вам досталось на разборе в ситуации с Майга?
— Нет. Я был заложником ситуации. Сказали, что ничего страшного.
— После голевого паса вы показали какой-то жест скамейке. Что это было?
— Когда Абаскаль выпускал на поле, то сказал действовать на правом фланге. Но прямо перед выходом изменил свое решение и оставил меня на левом фланге. Но через две минуты получилась голевая атака. Передал привет тренеру.
— Расскажите про акцию в поддержку Николая Ларина.
— Это не в первый раз. Николаю Юрьевичу дали срок, мы его поддерживаем как можем. Переживаем за него. Знаем в каких условиях он живет. Вот, спит на бетоне, например. Сфотографировались в майках, заранее их подготовили.
«Спартак» продлил победную серию в РПЛ до трех матчей и поднялся на второе место в турнирной таблице, набрав 25 очков в 12 матчах.
В следующем матче «Спартак» в гостях сыграет с московским ЦСКА 16 октября.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|13
|10
|3
|0
|36-5
|33
|
2
|Спартак
|13
|8
|2
|3
|31-16
|26
|
3
|ЦСКА
|13
|7
|4
|2
|26-13
|25
|
4
|Ростов
|13
|7
|4
|2
|24-19
|25
|
5
|Краснодар
|13
|6
|3
|4
|25-20
|21
|
6
|Сочи
|13
|6
|2
|5
|22-22
|20
|
7
|Ахмат
|13
|6
|2
|5
|21-21
|20
|
8
|Динамо
|13
|5
|5
|3
|21-16
|20
|
9
|Оренбург
|13
|6
|0
|7
|22-31
|18
|
10
|Кр. Советов
|13
|3
|5
|5
|14-19
|14
|
11
|Н. Новгород
|13
|3
|4
|6
|17-23
|13
|
12
|Урал
|13
|4
|1
|8
|13-23
|13
|
13
|Локомотив
|13
|3
|3
|7
|16-26
|12
|
14
|Факел
|13
|1
|8
|4
|16-23
|11
|
15
|Химки
|13
|2
|3
|8
|13-23
|9
|
16
|Торпедо
|13
|1
|3
|9
|7-24
|6
|22.10
|14:00
|
Н. Новгород – Краснодар
|- : -
|22.10
|16:30
|
Факел – Ростов
|- : -
|22.10
|19:00
|
Локомотив – Динамо
|- : -
|23.10
|14:00
|
Оренбург – ЦСКА
|- : -
|23.10
|16:30
|
Спартак – Химки
|- : -
|23.10
|19:00
|
Ахмат – Торпедо
|- : -
|24.10
|17:30
|
Урал – Кр. Советов
|- : -
|24.10
|20:00
|
Зенит – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|9
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|9
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|12
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Мусса Сиссако
Сочи
|3
|1
|1