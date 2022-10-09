Камоцци: «Спартаку» никто не запретит мечтать стать чемпионом»

Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, в разговоре с «СЭ» отреагировал на победу красно-белых в матче 12-го тура РПЛ над «Крыльями Советов» (5:2).

«Поздравляю с победой. «Спартаку» никто не запретит мечтать стать чемпионом. Все возможно», — сказал Камоцци «СЭ».

«Спартак» продлил победную серию в РПЛ до трех матчей и поднялся на второе место в турнирной таблице, набрав 25 очков в 12 матчах.

В следующем матче «Спартак» в гостях сыграет с московским ЦСКА 16 октября.