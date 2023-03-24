Эззатолахи: «Провел несколько прекрасных лет в России! Очень люблю «Ростов»

Полузащитник сборной Ирана Саид Эззатоллахи в разговоре с «СЭ» признался в любви к «Ростову».

«Карпина я знаю еще с того времени, когда я играл в «Ростове». Я провел несколько прекрасных лет в России, это часть моей жизни. Я очень люблю «Ростов». Это самое начало моей карьеры, мне это дало очень многое. Я люблю российских фанатов, желаю им лучшего!» — сказал Эззатолахи «СЭ».

Эззатоллахи играл под руководством Карпина в «Ростове». За ростовчан футболист сыграл 18 матчей, в которых отметился 2 забитыми мячами. Также иранский полузащитник выступал в России за «Анжи» и «Амкар».

23 марта сборные России и Ирана провели товарищеский матч, который завершился вничью (1:1). 26 марта национальная команда встретится с Ираком в Санкт-Петербурге.