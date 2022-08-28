Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов ответил на вопрос о возможном уходе из команды

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов ответил на вопрос о возможном уходе из команды.

— Все думали, что вы проваливаете сезон.

— А сейчас мы уже боремся за чемпионство? Как вы на это смотрите.

— С сомнением.

— Посмотрим. Нас нельзя со счетов списывать.

— Что это было в начале сезона?

— Не могу сказать, сам не понимал. Не могу ответить на этот вопрос.

— Бека-Бека уезжает во Францию за 12 миллионов евро, ты в шоке?

— Я рад за него.

— Он был в запасе и его забирает «Ницца» за такие деньги.

— Хорошо работают люди, значит, в «Локомотиве», которые этим занимаются.

— Почему они тебя тогда еще не продали за 47?

— За меня, видимо, 47 еще никто не предлагал.