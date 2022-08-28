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Сегодня, 18:15

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов ответил на вопрос о возможном уходе из команды

Антон Иванов
,  
Севастиан Терлецкий
Читать «СЭ» в

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов ответил на вопрос о возможном уходе из команды.

— Все думали, что вы проваливаете сезон.

— А сейчас мы уже боремся за чемпионство? Как вы на это смотрите.

— С сомнением.

— Посмотрим. Нас нельзя со счетов списывать.

— Что это было в начале сезона?

— Не могу сказать, сам не понимал. Не могу ответить на этот вопрос.

— Бека-Бека уезжает во Францию за 12 миллионов евро, ты в шоке?

— Я рад за него.

— Он был в запасе и его забирает «Ницца» за такие деньги.

— Хорошо работают люди, значит, в «Локомотиве», которые этим занимаются.

— Почему они тебя тогда еще не продали за 47?

— За меня, видимо, 47 еще никто не предлагал.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Италия. Серия А
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Рома

Обе забьют - да

32%

1.92

ТМ 2.5

23%

1.73

П1

15%

2.44
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ростов
ЦСКА

Ф2(0)

21%

1.90

Обе забьют - да

26%

1.70

ТБ 2.5

25%

1.86
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ПСЖ
Монако

П1(-1.5)

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ИТБ1 (2.5)

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2
 Спартак 7 5 1 1 18-5 16
3
 ЦСКА 6 4 1 1 16-7 13
4
 Сочи 7 4 1 2 13-12 13
5
 Динамо 7 3 4 0 13-6 13
6
 Ростов 6 3 3 0 12-9 12
7
 Краснодар 6 3 2 1 11-7 11
8
 Локомотив 7 2 3 2 12-13 9
9
 Кр. Советов 7 2 3 2 9-11 9
10
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 Оренбург 7 2 0 5 9-17 6
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