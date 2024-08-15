Полузащитник «Крыльев Советов» Ороско объяснил неудачный старт команды силой соперников

Полузащитник «Крыльев Советов» Франко Ороско прокомментировал неудачный старт команды в сезоне-2024/25.

«Не знаю, есть ли какое-то объяснение нашему неудачному старту. Это вопрос времени и работы. Нужно принимать во внимание, что в матчах, в которых мы не смогли победить, нам противостояли сильные команды, которые находятся в верхней части турнирной таблицы. Но Осинькин умеет работать с молодежью», — цитирует Ороско «РБ Спорт».

После 4 туров «Крылья Советов» с 3 очками занимают 13-е место в турнирной таблице чемпионата России. В 2 матчах группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России самарцы потерпели 2 поражения. В следующем матче «Крылья» на выезде встретятся с московским «Динамо» 17 августа в рамках 5-го тура РПЛ, начало — в 17:00 по московскому времени.