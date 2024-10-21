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Сперцян: «Не думаю, что у Кордобы был какой-то особый настрой на встречу со «Спартаком»

Алина Савинова
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Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян поделился мнением о настрое форварда команды Джона Кордобы на матч 12-го тура со «Спартаком». Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу «быков».

«Мы все радовались каждому голу. Думаю, особый настрой на эту игру был у всей команды, а не только у Кордобы. Не могу выделить только Джона в этом плане. Не думаю, что у него был какой-то крайне особый настрой на эту встречу», — цитирует Сперцяна Legalbet.

В нынешнем сезоне 31-летний Кордоба провел восемь матчей в РПЛ, в которых отметился 6 голами и 4 результативными передачами.

«Краснодар» после 12 туров занимает первое место в чемпионате России с 30 очками.

Источник: Legalbet
Джон Кордоба
Эдуард Сперцян
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 12 9 3 0 25-5 30
2
 Зенит 12 9 2 1 28-4 29
3
 Локомотив 12 9 0 3 26-16 27
4
 ЦСКА 12 7 2 3 22-7 23
5
 Динамо 12 7 2 3 23-12 23
6
 Спартак 12 5 4 3 17-12 19
7
 Рубин 12 4 3 5 14-19 15
8
 Ростов 12 3 4 5 14-21 13
9
 Кр. Советов 12 3 3 6 11-17 12
10
 Акрон 12 3 3 6 16-25 12
11
 Пари НН 12 3 3 6 12-22 12
12
 Динамо Мх 12 2 5 5 5-10 11
13
 Химки 12 2 5 5 11-20 11
14
 Факел 12 2 4 6 8-20 10
15
 Оренбург 12 1 5 6 14-22 8
16
 Ахмат 12 0 6 6 9-23 6
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Динамо Мх – Акрон
 - : -
26.10 16:30
ЦСКА – Факел
 - : -
26.10 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
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Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 7
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 6
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 5
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

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 10 1 3
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