Канчельскис об отмене стажировки Мостового в «Спартаке»: «Свинский поступок!»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал отмену стажировки в «Спартаке» для экс-хавбека красно-белых Александра Мостового.

«У «Спартака» свои причуды — это смешно, что они своим легендам стажировку не дают. Но ничего, ведь «Спартак» займет пятое место — это их место в таблице на ближайшие пять лет. Какое чемпионство? Забудьте об этом! Александр много сделал для красно-белых: отдал здоровье, трофеи выигрывал, и так поступать с ним — это свинство!» — цитирует Канчельскиса «РБ Спорт».

21 октября начальник отдела подготовки тренеров академии РФС Сергей Овчинников рассказал, что «Спартак» отказал Мостовому в стажировке. По его словам, причиной отказа стало одно из интервью бывшего футболиста сборной России.