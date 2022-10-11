Экс-игрок «Локомотива» Чочиев: «Асатиани на сборах протянул мне тысячу евро и сказал: «Купи себе что-нибудь»

Полузащитник «Алании» Алан Чочиев рассказал о времени в «Локомотиве». Хавбек является воспитанником железнодорожников.

«Кто удивлял больше всех? В плане футбола — Петя Одемвинге. Он топ! А в человеческом плане меня поразил Малхаз Асатиани. Мы были на сборах в Австрии и в выходной день поехали гулять в Мюнхен. Он подошел ко мне и протянул несколько купюр — тысячу евро! «Купи себе что-нибудь, от меня». Я сказал, что не возьму. Он взял и выкинул их. Тысяча евро полетела по улице. Пришлось бежать и собирать (смеется)», — цитирует Чочиева Sport24.

«Локомотив» в этом сезоне РПЛ набрал 9 очков и располагается на 14-м месте в турнирной таблице. Железнодорожники на 3 очка опережают «Торпедо», который занимает последнее место.