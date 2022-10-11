Агент рассказал, когда Обухов возобновит тренировки с «Оренбургом» после дисквалификации

Агент Владимира Обухова Сергей Пушкин в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о физическом состоянии игрока и о дате возвращения к тренировкам с «Оренбургом» после дисквалификации за употребление допинга.

«За два месяца до конца дисквалификации Владимир возобновит тренировки в «Оренбургом», то есть 17 октября. Он каждый день поддерживал форму. Он фанат футбола и своего дела, дома просто так не сидел. Посещал спортзалы, делал упражнения во дворе с любителями. Понимал, что нужно вернуться в футбол в оптимальных кондициях», — сказал Пушкин корреспонденту «СЭ» Константину Белову.

В июле 2021 года Международная федерация футбола (ФИФА) дисквалифицировала 30-летнего россиянина на полгода за применение допинга во время пребывания в московском «Торпедо».

В декабре 2021 года после завершения дисквалификации Обухов подписал контракт с «Оренбургом». Его соглашение с клубом рассчитано до 30 июня 2022 года. В минувшем сезоне он сыграл за команду 12 матчей во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 1 голевую передачу.

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