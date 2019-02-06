Полоз поддержал Кокорина и Мамаева

Нападающий Дмитрий Полоз опубликовал в своем Инстаграме пост в поддержку Александра Кокорина и Павла Мамаева, которых оставили в СИЗО до 8 апреля.

- Я все понимаю - ребята виноваты, но это уже чересчур ! Держитесь, парни, мы с вами!!!! Терпения родным и близким, - написал Полоз.

В среду срок заключения под стражей Кокорина и Мамаева был продлен до 8 апреля. Они, а также другие фигуранты дела – Кирилл Кокорин и детский футбольный тренер Александр Протасовицкий, содержатся в СИЗО "Бутырка" с 11 октября 2018 года. За две драки в центре Москвы, случившиеся 8 октября 2018 года, в их отношении были заведены уголовные дела по статьям "Хулиганство" и "Побои".