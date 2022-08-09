Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:59

Широков — о Писареве в «Химках»: «Он никогда не работал на уровне РПЛ. Наверное, в клубе видят его потенциал»

Широков поделился мнением о возможном назначении Писарева главным тренером «Химок»
Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший полузащитник сборной России и «Химок» Роман Широков поделился мнением о возможном назначении Николая Писарева главным тренером подмосковной команды.

Сегодня, 9 августа, член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков сообщил, что Сергей Юран уволен с поста главного тренера, а Сергей Писарев может занять его должность в ближайшие дни.

«Только время покажет, станет ли Писарев достойной заменой Юрану. Трудно сказать. Николай не работал нигде на уровне РПЛ. Наверное, видят его потенциал. Все-таки тренер сборной, грубо говоря», — приводит «Чемпионат» слова Широкова.

После 4 туров сезона-2022/23 в РПЛ «Химки» занимают 7-е место с 7 очками в турнирной таблице.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4781011-shirokov-pisarev-ne-rabotal-na-urovne-rpl-navernoe-v-himkah-vidyat-ego-potencial.html
Николай Писарев
Роман Широков
Футбол
РПЛ
ФК Химки
4
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Что ждет «Спартак» и что происходит в клубе сейчас: новые инсайды «СЭ»
Из-за чего «Химки» уволили Сергея Юрана. Не выпустил сына инвестора, участвовал в «странном матче» или подписал краткосрочный контракт
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Карпин высказался о возможном совмещении работы Писарева в сборной России и «Химках»
«Химки» в третий раз увольняют Юрана, а «Урал» убрал Шалимова. Все детали первых отставок в РПЛ
Изидор: «У меня нет личных целей. Я хочу выиграть РПЛ с «Локомотивом»
Изидор: «В Англии и Германии следят за РПЛ больше, чем за лигой 1»
«Ахмат» продлил контракт с Беришей до 2025 года
Источник в совете директоров «Торпедо» назвал фальшивкой информацию о списке кандидатов на замену Бородюка
Материалы сюжета: РПЛ, 5-й тур: «Зенит» — ЦСКА, «Спартак» — «Сочи» и другие матчи
Карпин высказался о возможном совмещении работы Писарева в сборной России и «Химках»
«Химки» в третий раз увольняют Юрана, а «Урал» убрал Шалимова. Все детали первых отставок в РПЛ
Пиняев показал, как восстанавливается после пневмоторакса
Изидор: «У меня нет личных целей. Я хочу выиграть РПЛ с «Локомотивом»
В «Химках» заявили, что отставка Юрана не связана с судейским скандалом в матче против «Крыльев Советов»
В «Химках» опровергли информацию о конфликте Садыгова с Юраном
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Изидор: «У меня нет личных целей. Я хочу выиграть РПЛ с «Локомотивом»

Пиняев показал, как восстанавливается после пневмоторакса
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 4 3 1 0 11-3 10
2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
4
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
5
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
6
 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
7
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
8
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
9
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 4 1 1 2 5-8 4
11
 Оренбург 4 1 0 3 7-10 3
12
 Факел 4 0 2 2 7-11 2
13
 Н. Новгород 4 0 2 2 4-8 2
14
 Локомотив 4 0 2 2 3-11 2
15
 Торпедо 4 0 1 3 3-11 1
16
 Урал 4 0 0 4 1-10 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
12.08 19:30
Факел – Урал
 - : -
13.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 - : -
13.08 17:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
13.08 20:00
Динамо – Краснодар
 - : -
14.08 15:00
Химки – Ахмат
 - : -
14.08 17:30
Оренбург – Торпедо
 - : -
14.08 17:30
Н. Новгород – Ростов
 - : -
14.08 20:00
Спартак – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 4
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Никита Кривцов

Никита Кривцов

Краснодар

 2
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 3 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 3 1 0
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости