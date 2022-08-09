Бывший полузащитник сборной России и «Химок» Роман Широков поделился мнением о возможном назначении Николая Писарева главным тренером подмосковной команды.

Сегодня, 9 августа, член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков сообщил, что Сергей Юран уволен с поста главного тренера, а Сергей Писарев может занять его должность в ближайшие дни.

«Только время покажет, станет ли Писарев достойной заменой Юрану. Трудно сказать. Николай не работал нигде на уровне РПЛ. Наверное, видят его потенциал. Все-таки тренер сборной, грубо говоря», — приводит «Чемпионат» слова Широкова.

После 4 туров сезона-2022/23 в РПЛ «Химки» занимают 7-е место с 7 очками в турнирной таблице.