Пилипчук одержал первую победу во главе минского "Динамо"

Бывший тренер "Спартака" Роман Пилипчук одержал первую победы во главе минского "Динамо". В матче Кубка страны минчане победили "Луцк" со тсчетом 2:0.

Напомним, ранее Пилипчук работал в таких клубах как "Спартак", "Олимпик", "Динамо", "Балтика", "Дачия" и "Шинник". В 2016 году 51-летний украинский специалист вошел в тренерский штаб Дмитрия Аленичева в "Спартаке", а позже – Массимо Карреры. В "Ахмате" он оказался перед началом сезона-2018/19.

Пилипчук возглавил минское "Динамо" 1 февраля.