Первый тренер Головина: "ЦСКА и государство материально меня за игрока не отблагодарили"

Первый тренер полузащитника ЦСКА Александра Головина Александр Плясунов признался, что не получал никаких компенсаций и финансовых премий за воспитанника. По его словам, финансовой поддержки не оказало ни государство, ни клуб.

– Абсолютно никак. Расскажу один случай. По нашей системе оплаты тренеров в спортшколе, если воспитанник поступает в школу Олимпийского резерва, которая находится в Новокузнецке, то он, тренер, должен получить 50 процентов доплаты к окладу. У меня таких ребят было 10, – цитирует Sportbox Плясунова. – Когда я пришел с этим вопросом к своему товарищу, который устроил меня на работу, царствие ему небесное, он сказал мне: "Слушай, а что тебе еще надо? О тебе в газетах напишут, по телевизору покажут. Какие деньги? Иди работай. Нет денег. Бюджет-то у нас дотационный". Только потом я узнал, что он немножко слукавил. Деньги, оказывается, мне должны были выплатить из федерального бюджета, а не из регионального.

На своего покойного товарища я в любом случае не обижаюсь, ведь только благодаря ему я однажды получил эту работу. Я, честно признаюсь, в финансовом смысле не боец. Благодарен, что меня взяли на работу и всегда боялся выглядеть как побирушка, который выпрашивает какие-то деньги. Главное, что я работаю и вижу плоды своего труда. Платят – хорошо, не платят – бог с вами. Конечно, я бы не отказался от этих денег, но сам хлопотать не умею, да и не хочу.

Напомним, что Головин по итогам 2016 года получил награду "Первая пятерка".