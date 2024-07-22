«Пари НН» — «Рубин»: Вада забил третий гол казанцев

«Рубин» забил третий гол в матче 1-го тура чемпионата России против «Пари НН».

На 42-й минуте отличился полузащитник казанской команды Валентин Вада. Счет в игре стал 3:1 в пользу «Рубина».

На счету Вады также результативная передача в этой игре — он отдал пас на Мирлинда Даку на 5-й минуте.

Встреча проходит в Нижнем Новгороде.