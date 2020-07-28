Парфенов рассказал, какие моменты запомнились во время работы с «Уралом»

Экс-главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов в интервью для программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24» рассказал, какие моменты вспоминает с удовольствием. Он работал с командой с 2018 по 2020 год.

— С наибольшим удовольствием? Во-первых, эта уникальная ситуация повлияла, но никто не хочет воспринимать ее, все хотят результат, — сказал Парфенов. — Это, как не очень позитивная вещь. Хотя после паузы мы на 7 или 8 месте по набранным очкам.

Очень был хороший отрезок в прошлом сезоне, особенно концовка. Кубковые противостояния были из двух матчей. У нас были соперники — «Спартак» в 1/4, Тула — в 1/2-й. Это четыре игры такого накала, финал, где нам так же не хватило людей, плюс Эрика дисквалификация.

Если брать первый круг этого и того сезона, мы были шестыми. Тоже хорошие отрезки.