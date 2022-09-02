Черчесов: «Факт того, что на Захаряна всерьез претендует «Челси», заставит его прогрессировать»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов в интервью «СЭ» рассказал, что думает о сорвавшемся трансфере полузащитника Арсена Захаряна из «Динамо» в «Челси».

«С Арсеном мне довелось поработать совсем недолго. Он произвел на меня самое приятное впечатление — и как футболист, и как человек. Захаряну всего 19 лет, вся его карьера еще впереди. Почему он должен сейчас расстраиваться? Тем более что личной вины Арсена в этом нет. Да и вообще ничьей вины нет, просто случились такие форс-мажорные обстоятельства. Сам факт того, что на Захаряна всерьез претендует «Челси», говорит в пользу Арсена и должен только заставить его прогрессировать и работать еще больше. Останавливаться нельзя ни в коем случае, иначе большие авансы рискуют так и остаться авансами», — сказал Черчесов «СЭ».

В четверг, 1 сентября, бело-голубые объявили, что 19-летний россиянин не перейдет в лондонский клуб в летнее трансферное окно. «Челси» не нашел возможности совершить перевод 15 миллионов евро (опция выкупа) бело-голубым до закрытия трансферного окна в Англии.