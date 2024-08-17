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Сегодня, 13:03

«Зенит» не получал предложений по Кассьерре

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
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Матео Кассьерра.
Фото ФК «Зенит»

Как стало известно «СЭ», в «Зенит» пока не поступало ни одного официального предложения из Европы по выкупу прав на 27-летнего форварда Маттео Кассьерру, чей контракт с чемпионами России действует до июня 2027 года.

СМИ неоднократно сообщали об интересе к колумбийцу со стороны зарубежных клубов, в том числе из Саудовской Аравии, но никакой конкретики по данному вопросу нет.

Тренерский штаб сине-бело-голубых рассчитывает на нападающего в сезоне-2024/25. Вместе с тем в Петербурге рассматривают возможность подписания еще одного футболиста в атаку до закрытия летнего трансферного окна в РПЛ.

Кассьерра стал игроком «Зенита» летом 2022 года. За это время он провел за сине-бело-голубых 77 матчей, забил 33 гола и сделал 18 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 11 миллионов евро.

Матео Кассьерра
Футбол
ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 4 4 0 0 14-0 12
2
 Динамо 4 3 0 1 8-3 9
3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 ЦСКА 4 2 1 1 9-3 7
5
 Спартак 4 2 1 1 6-3 7
6
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
8
 Оренбург 4 1 2 1 5-7 5
9
 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
10
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
11
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
13
 Кр. Советов 4 1 0 3 3-10 3
14
 Ахмат 4 0 3 1 1-6 3
15
 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
16
 Факел 4 0 1 3 1-7 1
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30 тур
17.08 17:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
17.08 19:30
Ростов – Оренбург
 - : -
18.08 15:00
Химки – Зенит
 - : -
18.08 17:30
ЦСКА – Локомотив
 - : -
18.08 17:30
Спартак – Факел
 - : -
18.08 20:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
19.08 17:30
Акрон – Рубин
 - : -
19.08 20:00
Динамо Мх – Ахмат
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

ЦСКА

 4
Педро

Педро

Зенит

 3
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 4
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Евгений Марков

Евгений Марков

Факел

 2 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 3 1 0
Сергей Брызгалов

Сергей Брызгалов

Факел

 1 0 0
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