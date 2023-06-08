«Оренбург» проведет летние сборы в Турции

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин рассказал «СЭ» о планах подготовки команды к новому сезону.

«Мы проведем сборы в Турции. Будет один сбор, с учетом того, что 23 июля уже начнется чемпионат. Отпуск у команды будет две недели, затем команда отправится в Турцию», — сказал Еремякин «СЭ».

В сезоне-2022/23 «Оренбург» занял седьмое место в РПЛ с 46 очками в 30 матчах.