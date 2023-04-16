«Факел» — «Ахмат»: судья Галимов дважды простил воронежца Акбашева
На 17-й и 30-й минутах матча 23-го тура чемпионата России «Факел» — «Ахмат» (1:1) арбитр Роман Галимов дважды не применил дисциплинарные санкции к полузащитнику воронежцев Роману Акбашеву.
В первом случае он грубо сыграл против Лечи Садулаева, начинавшего атаку по левому флангу. А затем заслуживал предупреждения за фол против Ризвана Уциева.
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|
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|
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|
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|11
|6
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|39
|
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|
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|
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|5
|4
|14
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|19
|
14
|Факел
|23
|2
|12
|9
|28-42
|18
|
15
|Химки
|23
|3
|5
|15
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|
16
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|3
|4
|16
|16-37
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|14:00
|
Кр. Советов – Химки
|0 : 0
|15.04
|14:00
|
Динамо – Пари НН
|3 : 1
|15.04
|16:30
|
Сочи – Краснодар
|0 : 2
|15.04
|16:30
|
Урал – ЦСКА
|1 : 2
|15.04
|19:00
|
Торпедо – Спартак
|1 : 2
|16.04
|14:00
|
Оренбург – Локомотив
|1 : 4
|16.04
|16:30
|
Факел – Ахмат
|1 : 1
|16.04
|19:00
|
Ростов – Зенит
|0 : 0
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|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
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Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
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|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|13
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
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|1
|4
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Локомотив
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|1
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