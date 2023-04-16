«Факел» — «Ахмат»: судья Галимов дважды простил воронежца Акбашева

На 17-й и 30-й минутах матча 23-го тура чемпионата России «Факел» — «Ахмат» (1:1) арбитр Роман Галимов дважды не применил дисциплинарные санкции к полузащитнику воронежцев Роману Акбашеву.

В первом случае он грубо сыграл против Лечи Садулаева, начинавшего атаку по левому флангу. А затем заслуживал предупреждения за фол против Ризвана Уциева.