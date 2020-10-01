«Он был важен для нас». Семак — о Кокорине
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в интервью «Известиям» признался, что нападающий Александр Кокорин был важен для команды. Сейчас форвард выступает за «Спартак».
— Насколько масштабное усиление вам нужно, чтобы к зимнему перерыву идти первыми в чемпионате России и выйти в плей-офф Лиги чемпионов?
— К сожалению, не получилось взять в команду Сашу Кокорина, который был важен для нас. Для борьбы за выход из группы в Лигу чемпионов нам были нужны два игрока. Я говорил об этом руководству. Но, к сожалению, пока не вышло взять тех двоих, о которых шла речь. Так что будем смотреть на жеребьевку группового этапа и оценивать, насколько в наших силах побороться за выход в плей-офф. Иногда даже нереальные цели достигаются, если очень этого хотеть. Плюс тут нужна доля везения — именно она помогает, когда команда добивается победы, будучи ниже по уровню, чем соперник.
— Наблюдая за тем, как Кокорин из-за травмы провел за «Спартак» всего два неполных матча без голов и голевых передач, не было мысли, что, возможно, он и не нужен был «Зениту»?
— Нет. Я прекрасно знаю его возможности и нисколько не сомневаюсь, что он один из лучших футболистов России.
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