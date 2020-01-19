Едва закончив работу ассистентом главного тренера в «Витессе», Олег Яровинский почти сразу был назначен спортивным директором «Рубина». Теперь команда на сборе. Мы встретились в турецком отеле Bellis, где квартирует «Рубин».

— Здесь одна из опций, очевидно, приглашенный на просмотр Тарасов?

— Именно. Нам требуется немного extraquality (высшее качество). Чтобы этот сплав молодости и опыта вылился во что-то серьезное. У нас, как уже говорил, все подчинено логике.

— Но ведь Тарасов полгода просидел на печи.

— Вы невнимательно следили за его Instagram. Он и в тренажерном зале занимался, и кикбоксингом. Было проведено тестирование — Дима в отличном состоянии.

— Близок к своему прежнему уровню?

— Пока еще нет, много пропустил. Но он полностью готов к работе, совершенно себя не запускал. Это тоже история, как с Игнатьевым, когда на человека вываливается большое количество негатива. В данном случае из-за активной позиции в соцсетях. Но нельзя забывать, что там может быть лирический герой Дмитрий Тарасов. А в реальной жизни это футболист высокого уровня. Я его знаю давно, ярлык гуляки и кайфарика, который ему пытаются налепить, он совершенно не заслуживает. У Димы шикарная карьера, матчи за сборную, выигранные титулы. Это главное. (Константин Алексеев)

Олег Яровинский — о «Халле» и «Витессе», Игнатьеве и Бакаеве-младшем, Тарасове и Комличенко