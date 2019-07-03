Олег Иванов: "Глушаков очень сильно поможет "Ахмату"

Полузащитник "Ахмата" Олег Иванов поделился ожиданиями от прихода в команду полузащитника Дениса Глушакова.

– Уровень Дениса мы хорошо знаем, он – опытный футболист, у которого за плечами опыт выступлений за национальную команду и еврокубках. Набор им кондиций – вопрос времени, думаю, он очень сильно нам поможет, – рассказал Иванов в интервью клубному телевидению. – Выигрывать приятно, но главное на сборах – реализация тренерских задумок.

32-летний Глушаков, покинувший в начале июня "Спартак", подписал контракт с грозненцами по схеме "1+1".

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