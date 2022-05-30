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Сегодня, 21:33

Николич заявил, что не ведет переговоры с клубами из Сербии

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший главный тренер «Локомотива» Марко Николич заявил, что не ведет переговоры с клубами из Сербии.

«Я знаю, что ходят слухи, но у меня нет новостей. Мне нечего принимать, потому что предложений не поступало», — приводит слова Николича Meridian Sport.

По данным «СЭ», на переговорах ЦСКА с 42-летним тренером Марко Николичем обсуждается оклад в размере около 2 миллионов евро в год и минимум двухлетний срок договора.

Напомним, что в РПЛ Николич с 14 мая 2020-го по 5 октября 2021-го работал с «Локомотивом». Нынешний главный тренер армейцев Алексей Березуцкий с высокой долей вероятности покинет эту должность летом.

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