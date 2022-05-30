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Бакаев попрощался с болельщиками «Спартака»: «Так получилось, что клуб не предложил мне контракт»

Полузащитник Зелимхан Бакаев попрощался с болельщиками «Спартака»
Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник Зелимхан Бакаев попрощался с болельщиками «Спартака».

«Я выкладываю этот пост потому, что попрощаться с болельщиками на футбольном поле у меня не получилось.

Но я счастлив! Вчера осуществилась наша общая мечта. Мы выиграли долгожданный трофей в год столетия, и я поздравляю каждого из вас. С этим достижением и теми невероятными эмоциями, которые мы вместе пережили на последних минутах. Это наша общая история!

Так получилось, что клуб не предложил мне контракт. Такое бывает. Но у меня ни к кому нет претензий, это часть профессии. Буду благодарить. Футболистов и тренеров, сотрудников базы и офиса, всех-всех-всех, кто создавал мне и команде комфортные условия. И особенно — президента клуба Леонида Арнольдовича Федуна. Он всегда поддерживал меня и других молодых футболистов.

Хочу поблагодарить и болельщиков. Особенно фанатов. Где бы я ни оказался, я всегда с уважением буду относиться к клубу, который меня воспитал. И тем, кто за 16 лет прошел со мной путь от клубной академии до сотого матча в составе первой команды. Алексей Леонидович Лунин — мой первый спартаковский тренер. Ему тоже большое спасибо!

Большинство из вас знает меня как злого, мотивированного, заведенного и размахивающего руками Баку. И пусть мое поведение кого-то раздражало — я становился таким по одной причине. Я хотел того же, чего и вы. Чтобы наша команда победила.

Мой следующий шаг — принять решение о будущем. Как и любое приключение, это должно быть увлекательно. Главное — продолжить заниматься любимым делом. Альхамдулиллах, на протяжении всей карьеры мне это удавалось.

Пусть так будет и дальше», — написал Бакаев в социальной сети.

25-летний Бакаев — воспитанник красно-белых, дебютировал в основной команде в 2015 году. Всего Бакаев сыграл за «Спартак» в 105 играх.

Зелимхан Бакаев
ФК Спартак (Москва)
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3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
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 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
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 Химки 30 7 11 12 34-47 32
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