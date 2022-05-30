Волкан Булут и Даниэль Фишер покидают «Динамо»

Помощник главного тренера Волкан Булут и директор по видеоаналитике Даниэль Фишер, входившие в штаб Сандро Шварца, покидают футбольный клуб «Динамо». Их контракты расторгнуты по соглашению сторон, сообщает сайт бело-голубых.

Булут работал в штабе Шварца с октября 2020 года, Фишер присоединился к «Динамо» в июне 2021-го.

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц на пресс-конференции после поражения в финале БЕТСИТИ Кубка России от «Спартака» (1:2) объявил об уходе.

43-летний немец возглавил «Динамо» в октябре 2020 года. В декабре 2021-го он продлил контракт до конца сезона-2023/24. В минувшем сезоне команда заняла третье место в РПЛ.