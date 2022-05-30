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Волкан Булут и Даниэль Фишер покидают «Динамо»

Иван Шитик
Корреспондент
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Помощник главного тренера Волкан Булут и директор по видеоаналитике Даниэль Фишер, входившие в штаб Сандро Шварца, покидают футбольный клуб «Динамо». Их контракты расторгнуты по соглашению сторон, сообщает сайт бело-голубых.

Булут работал в штабе Шварца с октября 2020 года, Фишер присоединился к «Динамо» в июне 2021-го.

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц на пресс-конференции после поражения в финале БЕТСИТИ Кубка России от «Спартака» (1:2) объявил об уходе.

43-летний немец возглавил «Динамо» в октябре 2020 года. В декабре 2021-го он продлил контракт до конца сезона-2023/24. В минувшем сезоне команда заняла третье место в РПЛ.

Источник: https://fcdm.ru/news/volkan-bulut-i-daniel-fiser-pokidaiut-dynamo
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3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
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 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
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 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
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 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
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 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
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 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
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 1 : 2
21.05 17:00
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Рубин – Уфа
 1 : 2
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