Кордоба заявил, что рад играть за «Краснодар» и не хочет говорить о «Спартаке»
Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба ответил на вопросы о своем несостоявшемся переходе в «Спартак» и дальнейших карьерных перспективах.
В матче 12-го тура РПЛ «быки» разгромили красно-белых со счетом 3:0.
— Каждую игру мы выкладываемся на сто процентов. Рад победе. Принципиальность матча против «Спартака»? На самом деле, каждая игра для меня очень важна, «Спартак» это или другие команды. Добирался [из сборной] 38 часов, было тяжело. Рад, что удалось помочь команде.
— Ты ранее чуть не перешел в «Спартак»...
— Я игрок «Краснодара». Очень рад, что выступаю за этот клуб и, к тому же так успешно.
— Почему не состоялся трансфер?
— Как я уже сказал, моя команда «Краснодар». Буду говорить только о «Краснодаре».
— Желаешь ли ты остаться в команде по окончании контракта, который истекает летом?
— Не буду говорить о том, что будет после окончания контракта. Я живу сегодняшним днем, наслаждаюсь работой.
— Тебе предложили новый контракт?
— Мне никто ничего не предлагал. Я работаю в «Краснодаре». Сто процентов сконцентрирован на нем.
Кордоба выступает за краснодарский клуб с 2021 года. В текущем сезоне на счету 31-летнего колумбийца 8 матчей во всех турнирах, 6 голов и 3 результативные передачи.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|12
|9
|3
|0
|25-5
|30
|
2
|Зенит
|12
|9
|2
|1
|28-4
|29
|
3
|Локомотив
|12
|9
|0
|3
|26-16
|27
|
4
|ЦСКА
|12
|7
|2
|3
|22-7
|23
|
5
|Динамо
|11
|6
|2
|3
|19-12
|20
|
6
|Спартак
|12
|5
|4
|3
|17-12
|19
|
7
|Рубин
|11
|4
|3
|4
|14-15
|15
|
8
|Ростов
|12
|3
|4
|5
|14-21
|13
|
9
|Акрон
|12
|3
|3
|6
|16-25
|12
|
10
|Пари НН
|12
|3
|3
|6
|12-22
|12
|
11
|Динамо Мх
|12
|2
|5
|5
|5-10
|11
|
12
|Химки
|12
|2
|5
|5
|11-20
|11
|
13
|Кр. Советов
|11
|3
|2
|6
|9-15
|11
|
14
|Факел
|12
|2
|4
|6
|8-20
|10
|
15
|Оренбург
|11
|1
|4
|6
|12-20
|7
|
16
|Ахмат
|12
|0
|6
|6
|9-23
|6
|18.10
|18:00
|
Акрон – Зенит
|0 : 5
|18.10
|20:15
|
Ахмат – Факел
|2 : 3
|19.10
|14:00
|
Пари НН – Ростов
|1 : 1
|19.10
|16:30
|
Спартак – Краснодар
|0 : 3
|19.10
|16:30
|
Химки – Локомотив
|2 : 0
|19.10
|19:00
|
Динамо Мх – ЦСКА
|0 : 1
|20.10
|16:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|20.10
|19:00
|
Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|6
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|6
|
|
Бителло
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|8
|1
|2
|
|
Евгений Марков
Факел
|10
|1
|2