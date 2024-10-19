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Сегодня, 19:50

Кордоба заявил, что рад играть за «Краснодар» и не хочет говорить о «Спартаке»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба ответил на вопросы о своем несостоявшемся переходе в «Спартак» и дальнейших карьерных перспективах.

В матче 12-го тура РПЛ «быки» разгромили красно-белых со счетом 3:0.

— Каждую игру мы выкладываемся на сто процентов. Рад победе. Принципиальность матча против «Спартака»? На самом деле, каждая игра для меня очень важна, «Спартак» это или другие команды. Добирался [из сборной] 38 часов, было тяжело. Рад, что удалось помочь команде.

— Ты ранее чуть не перешел в «Спартак»...

— Я игрок «Краснодара». Очень рад, что выступаю за этот клуб и, к тому же так успешно.

— Почему не состоялся трансфер?

— Как я уже сказал, моя команда «Краснодар». Буду говорить только о «Краснодаре».

— Желаешь ли ты остаться в команде по окончании контракта, который истекает летом?

— Не буду говорить о том, что будет после окончания контракта. Я живу сегодняшним днем, наслаждаюсь работой.

— Тебе предложили новый контракт?

— Мне никто ничего не предлагал. Я работаю в «Краснодаре». Сто процентов сконцентрирован на нем.

Кордоба выступает за краснодарский клуб с 2021 года. В текущем сезоне на счету 31-летнего колумбийца 8 матчей во всех турнирах, 6 голов и 3 результативные передачи.

Джон Кордоба
ФК Краснодар
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2
 Зенит 12 9 2 1 28-4 29
3
 Локомотив 12 9 0 3 26-16 27
4
 ЦСКА 12 7 2 3 22-7 23
5
 Динамо 11 6 2 3 19-12 20
6
 Спартак 12 5 4 3 17-12 19
7
 Рубин 11 4 3 4 14-15 15
8
 Ростов 12 3 4 5 14-21 13
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 Акрон 12 3 3 6 16-25 12
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 Химки 12 2 5 5 11-20 11
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 Кр. Советов 11 3 2 6 9-15 11
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