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Сегодня, 10:40

Ларин — о «Зените»: «Если команда ставит себе задачу постоянно быть чемпионом, она имеет право выпускать 9 бразильцев»

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Экс-директор академии «Чертаново», а ныне советник руководителя «Крыльев Советов» по вопросам молодежного футбола Николай Ларин в разговоре с «СЭ» поделился мнением об игре российских футболистов за «Зенит».

— Складывается впечатление, что «Зенит» негативно влияет на российских игроков, есть пример Бакаева или Адамова, у которых после «Зенита» не получается вернуться на былой уровень, согласны с этим?

— Ну пришел же статусный игрок Глушенков и у него все получается. Значит, есть и другие примеры. Допустим, тот же Мостовой — его же можно считать игроком основного состава. В целом, он же себя хорошо проявляет. Получается, люди не смогли доказать, что они сильнее кого-то другого.

— То есть это проблема самих игроков, а не «Зенита»?

— Не знаю, мне сложно говорить о проблемах «Зенита», потому что я не был внутри. Так, с виду, если команда ставит себе задачу постоянно быть чемпионом, то она под выполнение этих задач имеет право выпускать 9 бразильцев.

— Получается, что в контексте легионеров нормально относитесь к истории с Сантосом?

— Нет, мне не нравится, когда бразильцам дают русские паспорта. Это происходит, но мне такое не нравится.

30-летний Дуглас Сантос получил российское гражданство 21 октября Указом президента РФ Владимира Путина. Бразильский защитник выступает за «Зенит» с 2019 года.
6 ноября пресс-служба сине-бело-голубых сообщила, что капитан команды не будет считаться легионером в РПЛ.

Александр Абустин

ФК Зенит
Николай Ларин
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«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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28.02 19:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
1.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
Химки – Факел
 - : -
2.03 16:30
Спартак – Оренбург
 - : -
2.03 19:30
Ростов – Динамо
 - : -
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Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 15
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 9
П
Бителло

Бителло

Динамо

 8
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 9 1 1
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 14 1 5
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

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