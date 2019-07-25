Николай Кипиани: "В молодежную сборную России не попал, возможно, поэтому уехал на Кипр"

Новичок "Рубина" Николай Кипиани сказал, что в свое время уехал из молодежки "Локомотива" в чемпионат Кипра ради игровой практики. За кипрские клубы он выступал с 2016 по 2018 год, а с начала этого года играл в грузинском "Рустави". Также он защищал цвета юношеских сборных России разных возрастов.

- Вызывался в каждый возраст, только в молодежку не попал, - рассказал Кипиани пресс-службе клуба о своем опыте выступления за юниорские сборные России. Возможно, потому что уехал играть на Кипр. У меня были варианты остаться в России, но тогда я решил, что нужно попробовать себя во взрослом футболе, получать игровую практику. Юношеский футбол и взрослый – разные уровни.

- Чемпионат Кипра сильнее грузинского?

- Да. На Кипре немало приличных команд, которые и в еврокубках не теряются. Первая шестерка там очень хорошая. Российский чемпионат, думаю, еще сильнее. Так что будем двигаться вперед, развиваться, постараюсь принести пользу команде.

- На каких позициях можете сыграть?

- У меня нет определенной позиции, к которой привязан. Могу сыграть в центре поля, по краям, несколько матчей играл нападающего. В любом случае тренер объяснит, где меня видит, и какие ко мне требования.