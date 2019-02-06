"Неожиданная встреча". Генеральный директор "Шахтера" встретился с Луизом Адриану

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин на сборах в Турции встретился с форвардом "Спартака" Луизом Адриану. В своем Фейсбуке он опубликовал их совместную фотографию.

- Неожиданная встреча на сборах нашей команды в Турции, - написал Палкин.

31-летний Луиз Адриану выступал за "Шахтер" с 2007 по 2015 год. Вместе с командой он шесть раз стал чемпионом Украины, четырежды выиграл Кубок и Суперкубок Украины, стал победителем Кубка УЕФА.

Все об украинском футболе – здесь