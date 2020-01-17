«Не так весело, как у тебя в последнее время». Слуцкий, Дзюба и Кокорин зарубились в Instagram

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий выложил в Instagram новый пост. В нем он сравнил внешнее сходство игроков казанского клуба с другими футболистами.

По мнению Слуцкого, Дмитрий Тарасов, который сейчас тренируется с командой, похож на нападающего «Зенита-2» Кирилла Косарева.

Полузащитник казанцев Игорь Коновалов напоминает тренеру форварда «Зенита» Александра Кокорина, защитник «Рубина» Карл Старфельт — нападающего «Урала» Павла Погребняка, а полузащитник Павел Могилевец — журналиста Юрия Дудя.

— Похожие на всех — и не похожие ни на кого, — написал Слуцкий в Instagram.

Некоторых удивили такие параллели. В комментариях отметился нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба.

— Леонид Викторович, на забываем пить таблетки! — отметил Дзюба.

Instagram Леонида Слуцкого.

— Те, которые тебе не помогли, уже закончились, — парировал тренер.

— В «Витессе»? — не унялся футболист.

После этого к обмену шутками подключился и Александр Кокорин.

— Брат, настолько скучно у вас там? — обратился он к Тарасову.

— Сань, ну не так весело, конечно, как было у тебя в последнее время, — ответил за Тарасова Слуцкий.

Instagram Леонида Слуцкого.

— Викторович, это вы пишите или собака-гипнотезер? — снова пошутил Кокорин

— Брат, у нас тут отлично, а вот вам скучно по ходу, раз пишите. Телефон мой скинуть? — увидел предыдущее сообщение Тарасов.

Instagram Леонида Слуцкого.