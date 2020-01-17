«Не так весело, как у тебя в последнее время». Слуцкий, Дзюба и Кокорин зарубились в Instagram
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий выложил в Instagram новый пост. В нем он сравнил внешнее сходство игроков казанского клуба с другими футболистами.
По мнению Слуцкого, Дмитрий Тарасов, который сейчас тренируется с командой, похож на нападающего «Зенита-2» Кирилла Косарева.
Полузащитник казанцев Игорь Коновалов напоминает тренеру форварда «Зенита» Александра Кокорина, защитник «Рубина» Карл Старфельт — нападающего «Урала» Павла Погребняка, а полузащитник Павел Могилевец — журналиста Юрия Дудя.
— Похожие на всех — и не похожие ни на кого, — написал Слуцкий в Instagram.
Некоторых удивили такие параллели. В комментариях отметился нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба.
— Леонид Викторович, на забываем пить таблетки! — отметил Дзюба.
— Те, которые тебе не помогли, уже закончились, — парировал тренер.
— В «Витессе»? — не унялся футболист.
После этого к обмену шутками подключился и Александр Кокорин.
— Брат, настолько скучно у вас там? — обратился он к Тарасову.
— Сань, ну не так весело, конечно, как было у тебя в последнее время, — ответил за Тарасова Слуцкий.
— Викторович, это вы пишите или собака-гипнотезер? — снова пошутил Кокорин
— Брат, у нас тут отлично, а вот вам скучно по ходу, раз пишите. Телефон мой скинуть? — увидел предыдущее сообщение Тарасов.