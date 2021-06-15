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«Локомотив» намерен подписать контракт с Жирковым

23:20
Юрий Жирков. Фото ФК «Зенит»
Юрий Жирков. Фото ФК «Зенит»
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Защитник сборной России Юрий Жирков может продолжить карьеру в «Локомотиве», сообщает журналист Василий Конов.

«Локомотив» проявляет интерес к Юрию Жиркову. Вполне возможно, что Жирков продлит карьеру и еще попылит в РПЛ», — написал Конов в своем Telegram-канале.

Жирков получил травму одной из мышц бедра во время первого матча на Евро-2020 против Бельгии (0:3). Он будет проходить реабилитацию в одной из московских клиник.

5 июня появилась информация о том, что Жирков имеет предложения от нескольких клубов РПЛ. Его контракт с «Зенитом» истек 31 мая.

В сезоне-2020/21 37-летний Жирков провел за команду 20 матчей и сделал две результативные передачи.

Дополнительная информация:

https://t.me/KOnOfff/14023

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