Исполняющий обязанности пресс-атташе "Спартака" Филипп Папенков в своем Твиттере опубликовал обращение к болельщикам красно-белых. Он попросил фанатов не предавать свой клуб.

"Я попал в "Спартак" в начале нынешнего сезона. Но кажется, что прошла вечность – настолько много пережито событий и стрессов. Не осуждаю журналистов, которые круглосуточно нагнетают и "набрасывают" – это их работа, сам недавно был в этой шкуре. Тема "Спартака" всегда востребована, а о совести у каждого представления свои.



Но очень обидно читать и слышать, как спартаковцы болеют против своего клуба. Да, сейчас сложный период. На контрасте с маем-2017 это дико злит. Но я верю, что уже скоро все наладится. Этот сезон-испытание уйдет в прошлое, и первым снова будет "Спартак"! Не бросайте его, не предавайте!", – написал пресс-атташе.

Напомним, что на данный момент московский клуб идет пятым в турнирной таблице, и может как подняться выше, так и покинуть зону еврокубков. Папенков стал и.о. пресс-атташе после скандала и ухода Леонида Трахтенберга с должности.