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«Не надо портить музыкальные шедевры своим присутствием». Слуцкий ответил Бакаеву

17:58
Леонид Слуцкий. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Леонид Слуцкий. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий ответил на пост хавбека казанцев Солтмурада Бакаева.

Ранее футболист опубликовал видео с челленджем, подписав его так: Принимаю участие в #stayathomechallenge под плейлист Леонида Слуцкого. При этом в ролике звучала песня группы «Руки вверх».

— Не надо портить музыкальные шедевры своим присутствием, — ответил в комментариях Слуцкий.

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