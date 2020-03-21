«Не надо портить музыкальные шедевры своим присутствием». Слуцкий ответил Бакаеву

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий ответил на пост хавбека казанцев Солтмурада Бакаева.

Ранее футболист опубликовал видео с челленджем, подписав его так: Принимаю участие в #stayathomechallenge под плейлист Леонида Слуцкого. При этом в ролике звучала песня группы «Руки вверх».

— Не надо портить музыкальные шедевры своим присутствием, — ответил в комментариях Слуцкий.