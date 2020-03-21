«Не надо портить музыкальные шедевры своим присутствием». Слуцкий ответил Бакаеву
17:58
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий ответил на пост хавбека казанцев Солтмурада Бакаева.
Ранее футболист опубликовал видео с челленджем, подписав его так: Принимаю участие в #stayathomechallenge под плейлист Леонида Слуцкого. При этом в ролике звучала песня группы «Руки вверх».
— Не надо портить музыкальные шедевры своим присутствием, — ответил в комментариях Слуцкий.
Принимаю участие в #stayathomechallenge под плейлист Леонида Викторовича @leonid.slutsky. ? Ловите мяч, принимайте вызов @z10bakaev @islamcezdoev @patriarkh.islam @voti_francuz @musa_salvador ? ? ? #bakaev #soltmuradvakaev #бакаев #солтмурадбакаев #братьябакаевы #фкрубин #казань #россия #ингушетия #fcrk #staysafestayhome #stayathome