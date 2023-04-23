Нападающий «Торпедо» Стефанович объяснил нецензурную реакцию после поражения от «Химок»: «Было обидно»

Нападающий «Торпедо» Илья Стефанович в комментарии для «СЭ» объяснил свою нецензурную реакцию на поражение от «Химок» (2:4) в 24-м туре РПЛ.

«Это эмоции. Обидно, когда мы вытаскиваем игру с 0:1, а потом за 8 минут ее сами отдаем сопернику. Я виню и себя в том числе, мы перестали подсказывать друг другу. От этого после игры мне было обидно», — сказал Стефанович «СЭ».

«Торпедо» после 24 матчей имеет в своем активе 13 очков и располагается на последнем, 16-м месте в турнирной таблице чемпионата России.