Нападающий «Торпедо» Стефанович объяснил нецензурную реакцию после поражения от «Химок»: «Было обидно»
Нападающий «Торпедо» Илья Стефанович в комментарии для «СЭ» объяснил свою нецензурную реакцию на поражение от «Химок» (2:4) в 24-м туре РПЛ.
«Это эмоции. Обидно, когда мы вытаскиваем игру с 0:1, а потом за 8 минут ее сами отдаем сопернику. Я виню и себя в том числе, мы перестали подсказывать друг другу. От этого после игры мне было обидно», — сказал Стефанович «СЭ».
«Торпедо» после 24 матчей имеет в своем активе 13 очков и располагается на последнем, 16-м месте в турнирной таблице чемпионата России.
Источник: РБ Спорт
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|
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|Зенит
|24
|18
|4
|2
|60-12
|58
|
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|23
|13
|7
|3
|40-30
|46
|
3
|Спартак
|23
|13
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|50-28
|45
|
4
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|23
|13
|5
|5
|42-21
|44
|
5
|Динамо
|24
|11
|6
|7
|43-33
|39
|
6
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|23
|11
|5
|7
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|38
|
7
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|23
|11
|4
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|34-30
|37
|
8
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|24
|11
|3
|10
|47-48
|36
|
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|23
|9
|4
|10
|32-43
|31
|
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|23
|8
|4
|11
|36-40
|28
|
11
|Урал
|23
|7
|4
|12
|25-37
|25
|
12
|Кр. Советов
|23
|6
|7
|10
|23-33
|25
|
13
|Пари НН
|23
|5
|4
|14
|25-47
|19
|
14
|Факел
|24
|2
|12
|10
|29-45
|18
|
15
|Химки
|24
|4
|5
|15
|23-52
|17
|
16
|Торпедо
|24
|3
|4
|17
|18-41
|13
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30 тур
|22.04
|14:00
|
Химки – Торпедо
|4 : 2
|22.04
|16:30
|
Факел – Оренбург
|1 : 3
|22.04
|19:00
|
Зенит – Динамо
|3 : 1
|23.04
|12:00
|
Урал – Ростов
|- : -
|23.04
|14:00
|
Пари НН – Кр. Советов
|- : -
|23.04
|16:30
|
Ахмат – Сочи
|- : -
|23.04
|19:30
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -
|24.04
|19:00
|
Спартак – Краснодар
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|18
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|13
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|9
|1
|5
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|21
|1
|4
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