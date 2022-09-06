Нападающий «Ростова» Комличенко заявил, что ему стыдно за свой незабитый пенальти в матче с «Торпедо»

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко рассказал о своей реакции на незабитый пенальти в матче 8-го тура РПЛ против «Торпедо» (1:0).

В конце матча главный арбитр Ян Бобровский назначил пенальти в ворота автозаводцев. Изначально удар нанес Егор Голенков, но вратарь «Торпедо» Егор Бабурин отбил 11-метровый. После этого Бобровский попросил перебить пенальти, поскольку Бабурин ушел с линии ворот до момента удара. Комличенко исполнил вторую попытку ростовчан, Бабурин вновь отразил мяч с нарушением правил. «Ростов» забил пенальти с третьей попытки, это сделал защитник команды Максим Осипенко.

«Сначала бил Голенков, потом я — Бабурин прочитал. Я решил поменять манеру удара, пробил плохо, по центру. Коряво, вообще ужас. Катастрофа. Как все происходило? Стояли, общались. Должен был бить Полоз, его Георгич назначил. Но Полоза поменяли. Второго варианта не было. Сейчас, думаю, будет Осипенко. Нельзя так бить, четыре подряд в чемпионате не забили. Катастрофа. Стыдно ли мне? Да. Конечно. Мастерства, значит, нет. Это наши моменты, которые обязаны реализовывать», — приводит «РБ Спорт» слова Комличенко.

В сезоне-2022/23 Комличенко забил 4 гола в 9 матчах во всех турнирах.