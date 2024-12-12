Дзюба назвал лучших российских игроков 2024 года в РПЛ

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба назвал тройку лучших российских игроков 2024 года в РПЛ.

«Глушенков, Тюкавин и Ненахов», — цитирует Дзюбу Sport24.

Форвард московского «Динамо» Константин Тюкавин в этом сезоне РПЛ забил 7 голов и отдал 3 результативных паса в 18 матчах. Нападающий «Зенита» Максим Глушенков забил 8 мячей и сделал 2 голевых паса в 10 матчах. Защитник «Локомотива» Максим Ненахов провел 18 игр в РПЛ в этом сезоне.

Также форвард назвал полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова открытием сезона чемпионата России.