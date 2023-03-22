Нагорных опроверг информацию об уходе Леонченко из «Локомотива»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных опроверг информацию об уходе из клуба генерального директора Владимир Леонченко.

«Леонченко покинул клуб? Нет. Все на своих местах», — сказал Нагорных «СЭ».

Леонченко занимает пост гендиректора «Локомотива» с конца декабря 2020 года, сменив Василия Кикнадзе. На данный момент московский клуб занимает 11-е место в таблице РПЛ.