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Гранат: «Из-за погодных условий и больших перерывов стоит перейти на систему «весна-осень»

Алина Савинова
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Бывший защитник сборной России Владимир Гранат объяснил, почему поддерживает переход российского футбола на систему «весна-осень».

«Поддерживаю обратный переход на систему «весна-осень». Лучше играть круглый год, чем делить на два года сезон. К тому же у нас будет лето, а там мы спокойно сможем играть. Если нас вернуть в еврокубки, мы будем уже осенью готовы к стадиям ЛЧ и ЛГ. Для первой лиги это будет шаг вперед. Большой перерыв у ребят во второй лиге. Начинают в апреле, заканчивают в ноябре, и пять месяцев они без футбола. Из-за погодных условий и больших перерывов стоит перейти на другую систему», — приводит Sport24 слова Граната.

Российский футбол перешел на систему «осень-весна» в сезоне-2011/12.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-22-granat-iz-za-pogodnykh-usloviy-i-bolshikh-pereryvov-podderzhivayu-perekhod-na-sistemu-vesna-osen
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Владимир Гранат
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И В Н П +/- О
1
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2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 20 10 2 8 31-29 32
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
12
 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
13
 Пари НН 20 5 4 11 23-37 19
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 20 3 4 13 19-41 13
16
 Торпедо 20 2 4 14 12-33 10
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