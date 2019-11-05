На девушек, укравших алюминиевого Дзюбу, завели уголовное дело

В отношении двух жительниц Подольска, укравших алюминиевую фигуру форварда «Зенита» Артема Дзюбы, возбудили уголовное дело, сообщает Telegram-канал Mash.

Жители подмосковного города установили фигуру нападающего после чемпионата мира-2018. После кражи ущерб оценили в 27 тысяч рублей, похитительниц поймала полиция. Дело завели по 158 статье Уголовного кодекса РФ — кража.

— Нам за это впаяют статью, реально, — сказали девушки в видеообращении. -Ребята, помогите кто чем может — посты, репосты, пишите Дзюбе. Кстати, Дзюба, спасибо за смайлики. Если бы ты мог нам помочь, морально или физически... Мы просто хотели похулиганить.

В Подмосковье украли алюминиевого Дзюбу//Дзюбу рассмешило видео с кражей его алюминиевой фигуры