Мурад Мусаев: "Решили дать Сулейманову шанс в основе "Краснодара"

Старший тренер "Краснодара" Мурад Мусаев поделился ожиданиями от предстоящего матча 23-го тура чемпионата России против "Динамо". Встреча пройдет сегодня, 14 апреля, начало – в 14.00 (мск).

– Я не сказал бы, что мы провалились в прошлом матче (с "Крыльями Советов" (1:0) – прим. "СЭ"), это не так страшно, как вы говорите. Будем радовать атакующим и открытым футболом. Почему Сулейманов вышел в основе? По тренировочному процессу это было лучшее сочетание. Решили дать ему шанс. Большое количество удалений у "Краснодара"? Я сам удивлен. Думаю, что это стечение обстоятельств, – сказал Мусаев в эфире телеканала "Матч Премьер".

"Динамо" с 24 очками занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ. "Краснодар" с 41 баллом располагается на третьей строчке.

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