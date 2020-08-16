Мурад Мусаев: «Нынешний состав «Краснодара» способен решать максимальные задачи»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев сообщил, что по составу «быки» готовы достойно выступить в Лиге чемпионов.

«Мы увидим, достойны играть в этом турнире или нет. Составом удовлетворен, «Краснодар» способен решать самые высокие задачи, — сказал Мусаев в интервью телеканалу «Матч Премьер».

В сезоне 2020/21 «Краснодар» в Лиге чемпионов стартует с раунда плей-офф (заключительного квалификационного).

В субботу "быки" уступили "Локомотиву" (0:1) в матче 2-го тура РПЛ.