Мурад Мусаев: «Нынешний состав «Краснодара» способен решать максимальные задачи»
12:25
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев сообщил, что по составу «быки» готовы достойно выступить в Лиге чемпионов.
«Мы увидим, достойны играть в этом турнире или нет. Составом удовлетворен, «Краснодар» способен решать самые высокие задачи, — сказал Мусаев в интервью телеканалу «Матч Премьер».
В сезоне 2020/21 «Краснодар» в Лиге чемпионов стартует с раунда плей-офф (заключительного квалификационного).
В субботу "быки" уступили "Локомотиву" (0:1) в матче 2-го тура РПЛ.
Опрос
проголосовало: 28400Все опросы
Как вы оцените судейство в РПЛ летом-2020?
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...