Мурад Мусаев: «Мало пользы от Шапи? Он заболел, ему нужно время»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев после победы над «Уралом» (3:0) в матче 28 тура премьер-лиги заявил, что обе команды показали содержательный футбол, и это понравилось зрителям, передает из Краснодара корреспондент «СЭ» Екатерина Потапова. Также он отметил, что переболевший Магомед-Шапи Сулейманов еще не вернулся на свой прежний уровень, и потому он не приносит такой пользы, как раньше.

— Я рад, что мы прервали серию неудачных матчей, — отметил Мусаев. — Рад, что мы смогли взять 3 очка, показали содержательный футбол. «Урал» сам в такой играет, и зрителям это понравилось, я думаю. Я рад, что мы не остановились во втором тайме, забили еще. Хорошее состояние Уткина? Он много тренируется, знает свои слабые стороны, много над этим работает. Он смело идет в единоборство, это один из самых сильных игроков своего возраста. Я надеюсь, дальше будет еще сильнее. Классон и Спаич? Оба провели только первые тренировки в группе. В следующем сезоне их увидим.

— Сорокин в «Рубине» часто начинал атаки через проникающие передачи. В «Краснодаре» он начинает меньше. Почему?

— Я не согласен, что он начинает меньше у нас. Раньше он был чересчур смелым, отдавал когда нужно и когда не нужно. А сейчас все по делу. И пас на Берга был отличным... Мы много работаем над этим, я доволен.

— Кабелла раньше ни разу не пробивал пенальти паненкой. Успели ли спросить, почему сейчас он пробил именно так? Как относитесь к такому удару?

— Самое важное, что он забил. Мы не забили 4 пенальти в сезоне. При счете 2:0 он имел право на такой удар. На тренировках футболисты тренируют удары. И Берг, и Уткин.

— Почему сейчас так мало пользы от Шапи?

— Шапи заболел, и это очень серьезно. Ему нужно время, чтобы мы увидели прежнего Шапи. У него огромное желание, он мотивирован. Скоро мы увидим его прежним.