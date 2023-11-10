Мостовой сомневается, что «Краснодар» сможет обыграть «Зенит»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от матча «Краснодар» — «Зенит» в 15-м туре РПЛ.

«Конечно, «Зенит» фаворит, у них побольше шансов на победу. Другие команды, которые подбираются к ним, будут надеяться на ничью в этом матче. Если «Краснодар» выиграет... Пока мне мало в это верится. Вряд ли этот матч определит чемпиона, еще второй круг впереди. На данный момент есть команды, которые готовы навязать борьбу «Зениту» и «Краснодару» в этом сезоне. Есть ЦСКА, «Спартак», «Динамо», «Локомотив», — сказал Мостовой корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Матч 15-го тура РПЛ «Зенит» — «Краснодар» состоится в субботу, 11 ноября. Начало — в 19.30 по московскому времени.

После 14 туров «Краснодар» с 31 очком лидирует в турнирной таблице чемпионата России. «Зенит» располагается на второй строчке, отставая от «быков» на 2 очка.