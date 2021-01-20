Мостовой прокомментировал новость о возможном трансфере Кокорина в «Фиорентину»

Экс-футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал новость о том, что нападающий красно-белых Александр Кокорин попал в сферу интересов «Фиорентины». Об этом сообщил итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.

«Такие слухи вполне могут быть правдой. Видно, что «Фиорентина» идет неважно в своем чемпионате и нуждается в усилении. Плюс, мы же видим, что Кокорин в «Спартаке» не является основным нападающим, и, тем более, сейчас такое время, что удивляться ничему не стоит. Если такое решение поступит, конечно, он должен уехать пробовать, независимо от того, что он ранее говорил о «Роме». Но вот заиграет ли он там, приспособится ли — трудно сказать».

Кокорин с сезона-2020/21 выступает за «Спартак». В составе московского клуба 29-летний форвард провел 10 матчей во всех турнирах, забив два гола с пенальти.

(Екатерина Звенигородская)